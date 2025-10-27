Κατάλογος Εταιρειών
3M
3M Πωλήσεις Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

0%

ΕΤΟΣ 2

100 %

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 0% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 100% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην 3M in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$158,932. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 3M για τον ρόλο Πωλήσεις in Canada είναι CA$158,932.

