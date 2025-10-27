Κατάλογος Εταιρειών
3M Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in India στην 3M ανέρχεται σε ₹8.16M ανά year για T3. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.72M - ₹2.01M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

0%

ΕΤΟΣ 2

100 %

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 0% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 100% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην 3M in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹8,159,106. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 3M για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in India είναι ₹1,496,373.

