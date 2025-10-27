3M Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in India στην 3M ανέρχεται σε ₹8.16M ανά year για T3. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση ₹1.72M - ₹2.01M India Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος ₹1.5M ₹1.72M ₹2.01M ₹2.14M Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους T1 Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- T2 Advanced Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- T3 Senior Product Manager ₹8.16M ₹7.94M ₹0 ₹217K T4 Specialist Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 0 % ΕΤΟΣ 1 0 % ΕΤΟΣ 2 100 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU + Options Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 0 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 0.00 % ετησίως )

0 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 0.00 % ετησίως )

100 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 100.00 % ετησίως ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU + Options Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη 3M ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διαχειριστής Προϊόντος προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.