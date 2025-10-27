Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in India στην 3M ανέρχεται σε ₹8.16M ανά year για T3. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
ΕΤΟΣ 1
0%
ΕΤΟΣ 2
100 %
ΕΤΟΣ 3
Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)
0% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)
100% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
