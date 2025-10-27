Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην 3M κυμαίνεται από $78.6K ανά year για T1 έως $145K ανά year για T4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $88.6K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T1
$78.6K
$77.4K
$0
$1.3K
T2
$97.8K
$95.3K
$0
$2.5K
T3
$122K
$115K
$0
$7.1K
T4
$145K
$141K
$0
$4.4K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
0%
ΕΤΟΣ 1
0%
ΕΤΟΣ 2
100 %
ΕΤΟΣ 3
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
