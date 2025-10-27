Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in United States στην 3M ανέρχεται σε $90K ανά year για T1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $100K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
T1
Financial Analyst
$90K
$85.5K
$2.5K
$2K
T2
Advanced Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
Specialist Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Προβολή 5 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

0%

ΕΤΟΣ 2

100 %

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 0% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 100% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην 3M in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $161,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 3M για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in United States είναι $111,000.

