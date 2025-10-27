3M Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην 3M κυμαίνεται από $161K ανά year για T1 έως $156K ανά year για T4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $150K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους T1 Data Scientist $161K $152K $0 $9.1K T2 Advanced Data Scientist $114K $108K $0 $5.9K T3 Senior Data Scientist $142K $138K $0 $4.5K T4 Specialist Data Scientist $156K $146K $0 $10.2K Προβολή 5 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 0 % ΕΤΟΣ 1 0 % ΕΤΟΣ 2 100 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU + Options Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 0 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 0.00 % ετησίως )

0 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 0.00 % ετησίως )

100 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 100.00 % ετησίως ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU + Options Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη 3M ?

