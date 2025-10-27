Κατάλογος Εταιρειών
3M
3M Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in United States στην 3M κυμαίνεται από $129K έως $181K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$140K - $170K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$129K$140K$170K$181K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

0%

ΕΤΟΣ 2

100 %

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 0% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 100% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στην 3M in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $180,960. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 3M για τον ρόλο Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in United States είναι $129,480.

