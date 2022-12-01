3Commas Μισθοί

Το εύρος μισθών της 3Commas κυμαίνεται από $38,745 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $82,802 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 3Commas . Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025