Κατάλογος Εταιρειών
3Commas
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

3Commas Μισθοί

Το εύρος μισθών της 3Commas κυμαίνεται από $38,745 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $82,802 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 3Commas. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Αναλυτής Δεδομένων
$38.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$82.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Διευθυντής Προϊόντος
$47.8K
Διαχειριστής Έργου
$49.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$69.6K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại 3Commas là Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $82,802. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại 3Commas là $50,354.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την 3Commas

Σχετικές Εταιρείες

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Facebook
  • Google
  • PayPal
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι