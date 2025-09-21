Κατάλογος Εταιρειών
360 Degree Cloud Technologies
360 Degree Cloud Technologies Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in India στην 360 Degree Cloud Technologies κυμαίνεται από ₹696K έως ₹950K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 360 Degree Cloud Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹745K - ₹901K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹696K₹745K₹901K₹950K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.93M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη 360 Degree Cloud Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανολόγος Μηχανικός at 360 Degree Cloud Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹950,170. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 360 Degree Cloud Technologies for the Μηχανολόγος Μηχανικός role in India is ₹696,245.

Άλλοι Πόροι