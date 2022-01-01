Κατάλογος Εταιρειών
2U Μισθοί

Το εύρος μισθών της 2U κυμαίνεται από $64,631 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $295,764 για Οικονομικός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 2U. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Διευθυντής Προϊόντος
Median $133K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$123K

Αναλυτής Δεδομένων
$86.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$199K
Οικονομικός Αναλυτής
$296K
Ανθρώπινοι Πόροι
$127K
Μάρκετινγκ
$150K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$103K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$80.9K
Διευθυντής Προγράμματος
$92.2K
Διαχειριστής Έργου
$64.6K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$144K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$224K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$216K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην 2U είναι ο Οικονομικός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $295,764. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην 2U είναι $130,066.

