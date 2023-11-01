Κατάλογος Εταιρειών
2degrees
2degrees Μισθοί

Ο μισθός της 2degrees κυμαίνεται από $42,587 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $100,500 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 2degrees. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$42.6K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$94.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$100K

Μηχανικός Λογισμικού
$80.2K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at 2degrees is Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2degrees is $87,256.

