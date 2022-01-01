Κατάλογος Εταιρειών
23andMe
23andMe Μισθοί

Ο μισθός της 23andMe κυμαίνεται από $48,634 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $305,520 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 23andMe. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $170K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$181K
Αναλυτής Δεδομένων
$147K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$175K
Μάρκετινγκ
$306K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$48.6K
Προσελκυστής Προσωπικού
$242K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$204K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$269K
Ερευνητής UX
$173K
Συχνές Ερωτήσεις

A função com maior remuneração reportada na 23andMe é Μάρκετινγκ at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $305,520. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 23andMe é $177,761.

