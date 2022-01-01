23andMe Μισθοί

Ο μισθός της 23andMe κυμαίνεται από $48,634 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $305,520 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 23andMe . Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025