1X Technologies Μισθοί

Το εύρος μισθών της 1X Technologies κυμαίνεται από $72,525 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $193,184 για Εξυπηρέτηση Πελατών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 1X Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$193K
Μηχανικός Υλικού
$127K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$83.4K

Μηχανικός Λογισμικού
$72.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην 1X Technologies είναι ο Εξυπηρέτηση Πελατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $193,184. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην 1X Technologies είναι $104,998.

