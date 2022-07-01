Κατάλογος Εταιρειών
1WorldSync
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

1WorldSync Μισθοί

Το εύρος μισθών της 1WorldSync κυμαίνεται από $7,568 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Γραφίστας στο χαμηλότερο άκρο έως $140,700 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 1WorldSync. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Γραφίστας
$7.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$29.6K
Λειτουργίες Εσόδων
$74.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Μηχανικός Λογισμικού
$141K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην 1WorldSync είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $140,700. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην 1WorldSync είναι $52,005.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την 1WorldSync

Σχετικές Εταιρείες

  • Sensera Systems
  • Eigen Technologies
  • LogMeIn
  • Verifone
  • Arcesium
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι