1Password Μισθοί

Το εύρος μισθών της 1Password κυμαίνεται από $32,474 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $218,900 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 1Password. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $115K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $32.5K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $118K
Πωλήσεις
Median $139K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$80.2K
Επιτυχία Πελατών
$137K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$196K
Επιστήμονας Δεδομένων
$137K
Μάρκετινγκ
$81.8K
Διαχειριστής Συνεργατών
$92.6K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$188K
Μηχανικός Πωλήσεων
$123K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$219K
Τεχνικός Συγγραφέας
$117K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$55K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην 1Password, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 1Password je Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $218,900. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 1Password je $123,310.

