1Password Μισθοί

Το εύρος μισθών της 1Password κυμαίνεται από $32,474 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $218,900 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 1Password . Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025