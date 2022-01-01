Κατάλογος Εταιρειών
1mg
1mg Μισθοί

Το εύρος μισθών της 1mg κυμαίνεται από $16,777 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $67,135 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 1mg. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $63.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$20.3K

Διευθυντής Προϊόντος
$67.1K
Διευθυντής Προγράμματος
$42.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην 1mg είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $67,135. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην 1mg είναι $36,319.

