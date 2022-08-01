Κατάλογος Εταιρειών
17LIVE
17LIVE Μισθοί

Το εύρος μισθών της 17LIVE κυμαίνεται από $32,536 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $63,680 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 17LIVE. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $39K

Μηχανικός iOS

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$32.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$40.5K

Επιστήμονας Δεδομένων
$50.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$63.7K
Διευθυντής Προϊόντος
$41.5K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$58.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην 17LIVE είναι ο Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $63,680. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην 17LIVE είναι $41,479.

