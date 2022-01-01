15Five Μισθοί

Ο μισθός της 15Five κυμαίνεται από $133,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 15Five . Τελευταία ενημέρωση: 8/27/2025