Κατάλογος Εταιρειών
11:FS
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

11:FS Μισθοί

Το εύρος μισθών της 11:FS κυμαίνεται από $79,395 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $99,494 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 11:FS. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Επιστήμονας Δεδομένων
$98K
Διευθυντής Προϊόντος
$99.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$79.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην 11:FS είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $99,494. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην 11:FS είναι $98,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την 11:FS

Σχετικές Εταιρείες

  • Starling Bank
  • FNZ
  • Codat
  • KPMG
  • Vanguard
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι