Κατάλογος Εταιρειών
10x Genomics
10x Genomics Μισθοί

Το εύρος μισθών της 10x Genomics κυμαίνεται από $92,859 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Εγκαταστάσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $477,375 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 10x Genomics. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $332K

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $230K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$120K

Επιστήμονας Δεδομένων
$347K
Διευθυντής Εγκαταστάσεων
$92.9K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$203K
Νομικά
$375K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$285K
Οπτικός Μηχανικός
$219K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$159K
Διευθυντής Προϊόντος
$353K
Προσλήψεις
$214K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$477K
Συχνές Ερωτήσεις

Den højest betalende rolle rapporteret hos 10x Genomics er Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $477,375. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos 10x Genomics er $230,000.

Άλλοι Πόροι