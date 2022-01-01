10x Genomics Μισθοί

Το εύρος μισθών της 10x Genomics κυμαίνεται από $92,859 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Εγκαταστάσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $477,375 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 10x Genomics . Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025