10x Banking Μισθοί

Ο μισθός της 10x Banking κυμαίνεται από $112,746 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $317,800 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 10x Banking . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025