Κατάλογος Εταιρειών
10x Banking
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

10x Banking Μισθοί

Ο μισθός της 10x Banking κυμαίνεται από $112,746 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $317,800 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 10x Banking. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $113K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$318K
Διαχειριστής Προϊόντος
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$123K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$198K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην 10x Banking είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $317,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 10x Banking είναι $162,499.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την 10x Banking

Σχετικές Εταιρείες

  • QuantumBlack
  • Knotch
  • FNZ
  • Improbable
  • Wolters Kluwer
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι