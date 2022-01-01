Κατάλογος Εταιρειών
1010data
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

1010data Μισθοί

Το εύρος μισθών της 1010data κυμαίνεται από $105,023 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $263,160 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 1010data. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$105K
Επιστήμονας Δεδομένων
$114K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$263K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$132K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā 1010data, ir Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $263,160. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā 1010data, ir $125,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την 1010data

Σχετικές Εταιρείες

  • Fortanix
  • Formidable
  • Seeq
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι