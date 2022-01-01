1010data Μισθοί

Το εύρος μισθών της 1010data κυμαίνεται από $105,023 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $263,160 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της 1010data . Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025