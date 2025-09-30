Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Salt Lake City Greater Area στην 1-800 Contacts ανέρχεται σε $117K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 1-800 Contacts. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
Σύνολο ανά έτος
$117K
Επίπεδο
L2
Βάση
$117K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη 1-800 Contacts?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $140,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1-800 Contacts for the Μηχανικός Λογισμικού role in Salt Lake City Greater Area is $116,500.

