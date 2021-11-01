Κατάλογος Εταιρειών
Starry Μισθοί

Το εύρος μισθών της Starry κυμαίνεται από $104,475 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $182,408 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Starry. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $114K
Μηχανικός Υλικού
$117K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$104K

Διευθυντής Προϊόντος
$155K
Διαχειριστής Έργου
$124K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$182K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$119K
Συχνές Ερωτήσεις

Kõrgeima palgaga roll Starry on Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $182,408. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Starry mediaan aastane kogukompensatsioon on $119,400.

