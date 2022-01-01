Κατάλογος Εταιρειών
Staples
Staples Μισθοί

Το εύρος μισθών της Staples κυμαίνεται από $26,722 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $283,575 για Οικονομικός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Staples. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $98.5K
Πωλήσεις
Median $26.7K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $138K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $66.4K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$119K
Αναλυτής Δεδομένων
$69.7K
Οικονομικός Αναλυτής
$284K
Μάρκετινγκ
$49.8K
Διαχειριστής Έργου
$96.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$40.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$175K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$145K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$101K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Staples είναι ο Οικονομικός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $283,575. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Staples είναι $99,500.

Άλλοι Πόροι