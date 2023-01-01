Κατάλογος Εταιρειών
Sally Beauty Holdings
Sally Beauty Holdings Μισθοί

Το εύρος μισθών της Sally Beauty Holdings κυμαίνεται από $58,800 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $129,350 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Sally Beauty Holdings . Τελευταία ενημέρωση: 8/8/2025

$160K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$58.8K
Μάρκετινγκ
$68.6K
Διευθυντής Προϊόντος
$116K

Μηχανικός Λογισμικού
$129K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$113K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Sally Beauty Holdings είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $129,350. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Sally Beauty Holdings είναι $112,700.

