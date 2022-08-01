Κατάλογος Εταιρειών
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Μισθοί

Το εύρος μισθών της Saks Fifth Avenue κυμαίνεται από $72,471 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $280,500 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Saks Fifth Avenue. Τελευταία ενημέρωση: 8/8/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $200K
Λογιστής
$95.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$79.6K

Επιστήμονας Δεδομένων
$156K
Γραφίστας
$90.5K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$72.5K
Μάρκετινγκ
$114K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$151K
Διευθυντής Προϊόντος
$144K
Προσλήψεις
$91.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$281K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Saks Fifth Avenue είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $280,500. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Saks Fifth Avenue είναι $114,425.

