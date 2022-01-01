SAIC Μισθοί

Το εύρος μισθών της SAIC κυμαίνεται από $40,768 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $651,379 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της SAIC . Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025