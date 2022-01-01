Κατάλογος Εταιρειών
SAIC Μισθοί

Το εύρος μισθών της SAIC κυμαίνεται από $40,768 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $651,379 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της SAIC. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Συστημάτων

Μηχανικός DevOps

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $220K

Αρχιτέκτονας Cloud

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $125K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $177K
Διοικητικός Βοηθός
$131K
Αεροδιαστημικός Μηχανικός
$84.6K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$142K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$75.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$40.8K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$230K
Μηχανικός Υλικού
$161K
Ανθρώπινοι Πόροι
$147K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$121K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$104K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$651K
Διευθυντής Προϊόντος
$191K
Διευθυντής Προγράμματος
$166K
Διαχειριστής Έργου
$169K
Πωλήσεις
$124K
Μηχανικός Πωλήσεων
$136K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$177K
Συχνές Ερωτήσεις

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в SAIC, — это Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $651,379. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в SAIC, составляет $135,675.

