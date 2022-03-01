Κατάλογος Εταιρειών
Recharge Μισθοί

Το εύρος μισθών της Recharge κυμαίνεται από $48,179 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $103,565 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Recharge. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $86.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$48.2K
Μάρκετινγκ
$73.1K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$76.2K
Διευθυντής Προϊόντος
$95.1K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$104K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Recharge είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $103,565. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Recharge είναι $81,331.

