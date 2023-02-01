Κατάλογος Εταιρειών
Recharge Payments
Recharge Payments Μισθοί

Το εύρος μισθών της Recharge Payments κυμαίνεται από $79,644 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $295,470 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Recharge Payments. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $195K
Μάρκετινγκ
$79.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$128K

Διευθυντής Προϊόντος
$99.5K
Πωλήσεις
$223K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$295K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Recharge Payments είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $295,470. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Recharge Payments είναι $161,722.

Άλλοι Πόροι