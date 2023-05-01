Mindbox Μισθοί

Το εύρος μισθών της Mindbox κυμαίνεται από $13,162 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $67,781 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Mindbox . Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025