Mindbox Μισθοί

Το εύρος μισθών της Mindbox κυμαίνεται από $13,162 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $67,781 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Mindbox. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Λογιστής
$22.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$38.2K
Διαχειριστής Έργου
$54.9K

Μηχανικός Λογισμικού
$13.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$67.8K
