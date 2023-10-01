Κατάλογος Εταιρειών
Metyis
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Metyis Μισθοί

Το εύρος μισθών της Metyis κυμαίνεται από $34,386 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $164,063 για Σύμβουλος Διαχείρισης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Metyis. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $58.2K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$34.4K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Διευθυντής Προϊόντος
$133K
Μηχανικός Πωλήσεων
$80.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$63.8K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$73K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Metyis είναι ο Σύμβουλος Διαχείρισης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $164,063. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Metyis είναι $73,013.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Metyis

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • Airbnb
  • Stripe
  • Tesla
  • Square
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι