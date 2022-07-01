Κατάλογος Εταιρειών
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Μισθοί

Το εύρος μισθών της Metropolis Technologies κυμαίνεται από $74,625 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $295,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Metropolis Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $295K
Οικονομικός Αναλυτής
$74.6K
Διευθυντής Προϊόντος
$199K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$86.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Λείπει ο τίτλος σας;


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Metropolis Technologies είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $295,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Metropolis Technologies είναι $142,525.

