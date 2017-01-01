Προβολή Ατομικών Στοιχείων Δεδομένων
Lorax Capital Partners is a private equity firm based in Egypt, managing over $320 million. It connects global investors with investment opportunities in Egypt, aiming to foster economic development.
Εγγραφείτε σε επαληθευμένες προσφορές.Θα λάβετε την ανάλυση των λεπτομερειών αποζημίωσης μέσω email. Μάθετε Περισσότερα →
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν.
Προτεινόμενες Θέσεις
Σχετικές Εταιρείες
Άλλοι Πόροι