Kroger Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Kroger είναι ο Λειτουργίες Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $211,050. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.