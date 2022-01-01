Kroger Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Kroger κυμαίνεται από $33,446 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $211,050 για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Kroger. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Διευθυντής Προϊόντος
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $135K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
Median $99.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $118K
Διαχειριστής Έργου
Median $170K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $186K
Λογιστής
$80.6K

Τεχνικός Λογιστής

Διοικητικός Βοηθός
$50.7K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$126K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$33.4K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$78.6K
Επιτυχία Πελατών
$75.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$60.3K
Οικονομικός Αναλυτής
$95.5K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$191K
Μάρκετινγκ
$94.3K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$211K
Διευθυντής Προγράμματος
$169K
Προσλήψεις
$74.9K
Πωλήσεις
$86.7K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$69.7K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$191K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Kroger είναι ο Λειτουργίες Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $211,050. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Kroger είναι $112,381.

