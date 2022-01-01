Κατάλογος Εταιρειών
Eightfold
Eightfold Μισθοί

Το εύρος μισθών της Eightfold κυμαίνεται από $46,072 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $521,380 για Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Eightfold. Τελευταία ενημέρωση: 8/8/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Διευθυντής Προϊόντος
Median $51.1K
Ανθρώπινοι Πόροι
$521K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$173K
Διαχειριστής Έργου
$204K
Προσλήψεις
$81.5K
Πωλήσεις
$119K
Μηχανικός Πωλήσεων
$173K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$390K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
Options

Στην Eightfold, οι Options υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

El rol con mayor salario reportado en Eightfold es Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level con una compensación total anual de $521,380. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Eightfold es $146,130.

Άλλοι Πόροι