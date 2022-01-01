Credit Karma Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Credit Karma κυμαίνεται από $99,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο χαμηλότερο άκρο έως $727,714 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Credit Karma. Τελευταία ενημέρωση: 8/8/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Διευθυντής Προϊόντος
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $489K

Μάρκετινγκ
Median $273K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $280K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $447K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $200K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
Median $285K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Median $224K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$99.5K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$334K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$561K
Διευθυντής Προγράμματος
$154K
Προσλήψεις
$117K
Πωλήσεις
$408K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$219K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$362K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Cloud Security Architect

Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Credit Karma, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Credit Karma είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Director level με ετήσια συνολική αποζημίωση $727,714. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Credit Karma είναι $321,045.

