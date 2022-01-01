Credit Karma Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Credit Karma είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Director level με ετήσια συνολική αποζημίωση $727,714. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.