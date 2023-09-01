Κατάλογος Εταιρειών
Cornershop
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες γνώσεις
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Cornershop που μπορεί να είναι χρήσιμο για άλλους (π.χ. συμβουλές συνέντευξης, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα κλπ).
    • Σχετικά με

    Cornershop is a grocery delivery app that connects customers with top stores in their city, allowing them to order groceries and pharmacy essentials for on-demand delivery.

    cornershopapp.com
    Ιστότοπος
    2015
    Έτος Ίδρυσης
    29,300
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $10B+
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στα Εισερχόμενά σας

    Εγγραφείτε σε επαληθευμένες προσφορές.Θα λάβετε την ανάλυση των λεπτομερειών αποζημίωσης μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Cornershop

    Σχετικές Εταιρείες

    • Tesla
    • DoorDash
    • SoFi
    • Roblox
    • Airbnb
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι