Colt Technology Services Μισθοί

Το εύρος μισθών της Colt Technology Services κυμαίνεται από $41,423 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σύμβουλος Διαχείρισης στο χαμηλότερο άκρο έως $134,907 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Colt Technology Services . Τελευταία ενημέρωση: 8/8/2025