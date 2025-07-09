Κατάλογος Εταιρειών
Colt Technology Services
Colt Technology Services Μισθοί

Το εύρος μισθών της Colt Technology Services κυμαίνεται από $41,423 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σύμβουλος Διαχείρισης στο χαμηλότερο άκρο έως $134,907 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Colt Technology Services. Τελευταία ενημέρωση: 8/8/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$56.1K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$41.4K
Διαχειριστής Έργου
$135K

Συχνές Ερωτήσεις

El puesto con el salario más alto reportado en Colt Technology Services es Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level con una compensación total anual de $134,907. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Colt Technology Services es $56,068.

