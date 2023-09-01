Κατάλογος Εταιρειών
Coda Payments
Coda Payments Μισθοί

Το εύρος μισθών της Coda Payments κυμαίνεται από $32,973 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $59,974 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Coda Payments. Τελευταία ενημέρωση: 8/8/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $60K
Επιστήμονας Δεδομένων
$33K
Διευθυντής Προϊόντος
$38.8K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Coda Payments είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $59,974. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Coda Payments είναι $38,794.

