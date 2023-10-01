Κατάλογος Εταιρειών
Climeworks
    Climeworks offers a carbon removal service using direct air capture technology to combat global warming and achieve net zero emissions by removing excess CO2 from the air.

    https://climeworks.com
    2009
    330
    $10M-$50M
    Άλλοι Πόροι