Κατάλογος Εταιρειών
ChargePoint
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ChargePoint Μισθοί

Το εύρος μισθών της ChargePoint κυμαίνεται από $55,088 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $266,325 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ChargePoint. Τελευταία ενημέρωση: 8/8/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $190K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $130K
Μηχανικός Υλικού
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$55.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$59K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$209K
Οικονομικός Αναλυτής
$224K
Ανθρώπινοι Πόροι
$113K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$104K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$158K
Διευθυντής Προγράμματος
$234K
Πωλήσεις
$206K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$244K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$266K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην ChargePoint, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην ChargePoint είναι ο Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $266,325. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην ChargePoint είναι $175,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ChargePoint

Σχετικές Εταιρείες

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι