Belden Μισθοί

Το εύρος μισθών της Belden κυμαίνεται από $35,474 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $236,175 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Belden. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Λογιστής
$148K
Οικονομικός Αναλυτής
$35.5K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$79.6K

Μηχανικός Λογισμικού
$137K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$236K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Belden είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $236,175. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Belden είναι $137,310.

