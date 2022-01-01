Κατάλογος Εταιρειών
Applied Intuition
Applied Intuition Μισθοί

Το εύρος μισθών της Applied Intuition κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στο χαμηλότερο άκρο έως $483,570 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Applied Intuition. Τελευταία ενημέρωση: 8/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Προσλήψεις
Median $140K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$218K

Ανθρώπινοι Πόροι
$422K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$136K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$484K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$143K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$201K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$201K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$101K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
Options

Στην Applied Intuition, οι Options υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
Options

Στην Applied Intuition, οι Options υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Applied Intuition είναι ο Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $483,570. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Applied Intuition είναι $200,940.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Applied Intuition

Άλλοι Πόροι