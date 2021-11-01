Unternehmensverzeichnis
Zwift
Zwift Gehälter

Zwifts Gehaltsbereich reicht von $75,154 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $264,500 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zwift. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Produktmanager
Median $265K
Software-Ingenieur
Median $138K
Datenwissenschaftler
Median $215K

Personalwesen
$186K
Marketing
$75.2K
Programmmanager
$156K
Software-Engineering-Manager
$188K
Technischer Programmmanager
$150K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

La retribuzione totale annua mediana riportata in Zwift è $170,850.

