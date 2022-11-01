Unternehmensverzeichnis
Zurich Insurance Gehälter

Zurich Insurances Gehaltsbereich reicht von $27,980 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $281,400 für einen Investmentbanker am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zurich Insurance. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Datenwissenschaftler
Median $121K
Software-Ingenieur
Median $111K
Aktuar
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Lösungsarchitekt
Median $61.7K
Verwaltungsassistent
$28K
Business-Analyst
$53.7K
Data-Science-Manager
$224K
Finanzanalyst
$44.9K
Personalwesen
$48.7K
Informationstechnologe (IT)
$43.7K
Investmentbanker
$281K
Unternehmensberater
$202K
Produktdesigner
$62.3K
Produktmanager
$170K
Programmmanager
$161K
Projektmanager
$130K
Cybersicherheitsanalyst
$66.8K
Software-Engineering-Manager
$218K
Risikoprüfer
$78.7K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zurich Insurance ist Investmentbanker at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $281,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zurich Insurance beträgt $110,725.

