Zurich Insurance Gehälter

Zurich Insurances Gehaltsbereich reicht von $27,980 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $281,400 für einen Investmentbanker am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zurich Insurance . Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025