Zoom Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Bengaluru bei Zoom reicht von ₹3.57M pro year für ZP1 bis ₹5.82M pro year für ZP3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹5.14M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Zooms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Zoom unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Zoom ?

