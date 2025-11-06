Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Bengaluru bei Zoom reicht von ₹3.57M pro year für ZP1 bis ₹5.82M pro year für ZP3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹5.14M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Zooms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
ZP1
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.32M
₹2.83M
₹1.22M
₹264K
ZP3
₹5.82M
₹3.65M
₹1.9M
₹273K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Zoom unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
