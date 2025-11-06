Die Produktmanager-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Zoom reicht von $177K pro year für ZP1 bis $338K pro year für ZP5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $265K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Zooms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Zoom unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)