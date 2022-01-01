Unternehmensverzeichnis
Zoom
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Zoom Gehälter

Zooms Gehaltsbereich reicht von $30,602 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $487,550 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zoom. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktions-Softwareentwickler

DevOps-Ingenieur

Forschungswissenschaftler

Produktmanager
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Produktdesigner
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX-Designer

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Personalvermittler
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Produktmarketing-Manager

Software-Engineering-Manager
Median $310K
Vertrieb
Median $200K
Business-Analyst
Median $137K
Datenanalyst
Median $210K
Cybersicherheitsanalyst
Median $212K
Finanzanalyst
Median $155K
Projektmanager
Median $145K
Personalwesen
Median $188K
Vertriebsingenieur
Median $239K
Buchhalter
$192K

Technischer Buchhalter

Verwaltungsassistent
$42.2K
Manager für Geschäftsabläufe
$259K
Geschäftsentwicklung
$488K
Unternehmensentwicklung
$189K
Kundenservice
$73.7K
Kundenservice-Operations
$83.1K
Data-Science-Manager
$114K
Datenwissenschaftler
$30.6K
Grafikdesigner
$259K
Informationstechnologe (IT)
$131K
Recht
$296K
Marketing-Operations
$456K
Programmmanager
$147K
Sales-Enablement
$143K
Lösungsarchitekt
$223K

Cloud-Sicherheitsarchitekt

Technischer Kundenbetreuer
$180K
Technischer Programmmanager
$64K
Technischer Redakteur
$132K
Vertrauen und Sicherheit
$94.6K
UX-Forscher
$211K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Zoom unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zoom ist Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $487,550. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zoom beträgt $200,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Zoom gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen