Zoetis
Zoetis Gehälter

Zoetiss Gehaltsbereich reicht von $92,460 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensanalyst am unteren Ende bis $223,934 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zoetis. Zuletzt aktualisiert: 11/15/2025

Datenwissenschaftler
Median $162K
Software-Ingenieur
Median $141K
Unternehmensanalyst
$92.5K

Data-Science-Manager
$136K
Marketing-Operations
$198K
Produktdesigner
$121K
Produktmanager
$104K
Projektmanager
$121K
Vertrieb
$101K
Software-Engineering-Manager
$224K
Technischer Programmmanager
$141K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zoetis ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $223,934. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zoetis beträgt $135,675.

