ZOE Gehälter

ZOEs Gehaltsbereich reicht von $30,720 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $166,414 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ZOE . Zuletzt aktualisiert: 11/15/2025